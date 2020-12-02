Маски — даже на работе, возвращается правило "2+2". Правительство Латвии приняло новые меры по Covid-19

Также Латвия возвращается к принципу "два человека, два метра", который практиковался весной. Он предусматривает, что люди, не являющиеся членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.

По выходным будут работать только магазины товаров первой необходимости — продуктовые магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции, аптеки.

В рабочие же дни магазины и торговые центры должны обеспечить, чтобы в них одновременно находилось не более 20% от максимально возможного числа клиентов. Все магазины, площадь которых не превышает 25 метров, одновременно могут обслуживать лишь одного клиента. На входе в магазин должно быть вывешено соответствующее предупреждение.

С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение — 50% от вместимости транспортного средства.

Правительство постановило также, что ученики 1-4-х классов продолжат учиться очно, а 5-6-е классы уйдут в удаленный режим.

Уже с 3 декабря всем работникам детских садов следует носить защитные маски. С января, по возвращении с каникул, маски придется носить и всем посещающим очные занятия в школах — как ученикам, так и учителям. Маска должна быть на лице не только во время урока, но и все время нахождения в помещениях учебного заведения.

При этом правительство решило исправить прежнюю ситуацию, когда мастерам маникюра и педикюра было запрещено принимать клиентов, а парикмахерам нет. При соблюдении мер безопасности работу могут возобновить салоны красоты.

Высшее, профессиональное, неформальное образование может проходить только в дистанционной форме, а практические занятия, которые невозможно провести удаленно — в индивидуальном порядке.

Очные спортивные тренировки с 3 декабря разрешены только для профессиональных команд высших категорий.

Новой мерой станет ограничение во всех больницах Латвии плановых услуг стационара и дневного стационара. Важно, что амбулаторные услуги здравоохранения при этом не будут ограничены. Таким образом правительство намерено как дать возможность предоставления неотложной помощи, так и позволить больницам подстроиться под прирост числа пациентов с Covid-19, которым требуется госпитализация.