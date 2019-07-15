15.07.2019, 10:10

Марсоход ”Кьюриосити” сфотографировали с орбиты Марса. Сможете найти его на фото?


rus.delfi.ee
EST
Марсоход ”Кьюриосити” сфотографировали с орбиты Марса. Сможете найти его на фото?
JPL-Caltech / NASA

Агентство NASA опубликовало фотографию марсохода ”Кьюриосити”, сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фото было сделано 31 мая, когда марсоход находился в районе горы Шарпа в кратере Гейла.

На ней марсоход представляет собой небольшую точку, которую непросто увидеть с первого взгляда, пишет "Медуза".

JPL-Caltech / NASA
Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: