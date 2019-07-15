Марсоход ”Кьюриосити” сфотографировали с орбиты Марса. Сможете найти его на фото?

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JPL-Caltech / NASA

Агентство NASA опубликовало фотографию марсохода ”Кьюриосити”, сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фото было сделано 31 мая, когда марсоход находился в районе горы Шарпа в кратере Гейла.