Марк Захаров будет похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище

Однако, когда в 1955 году Марк Захаров закончил актерский факультет ГИТИСа, его не взяли ни в один столичный театр. И он уехал в глубинку — на Урал, в Пермь, где и начал восхождение к высотам сценического мастерства — участвовал в массовке, в которой играл то китайца, то негра.

Его режиссерская карьера затем продолжилась в Студенческом театре МГУ. В 1965 году Захаров был приглашен в Московский театр сатиры, где в 1967 году осуществил постановку "Доходного места" Островского, принесшую ему широкую известность. Спектакль был снят после 40 показов по распоряжению Екатерины Фурцевой, в то время министра культуры.

В 1973 году Захаров был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — Театр "Ленком"). С тех пор им было поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Мистификация", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт", "День опричника", "Фальстаф и принц Уэльский".

Славу ему принес и кинематограф. Это такие ленты, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". На телевидении он экранизировал и культовый роман "Двенадцать стульев", где главные роли сыграли Андрей Миронов и Анатолий Папанов.

Труд Захарова получил высокую оценку. Он трижды лауреат Государственной премии России и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".