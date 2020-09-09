Марию Колесникову арестовали и доставили в минский СИЗО

”Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу”, — сказал Колесников.

На каком основании арестована Мария Колесникова, официально не сообщается. Ее отец предположил, что ее преследуют в рамках уголовного дела, которое завели в Беларуси после создания Координационного совета. Дело возбуждено по статье ”призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”.

Прокуратура Беларуси заявляла, что деятельность Координационного совета направлена на захват власти в стране. Члены совета, в свою очередь, неоднократно говорили, что не претендуют на власть, а лишь добиваются пересмотра результатов президентских выборов, на которых, по утверждению ЦИК Беларуси, победил Александр Лукашенко.

Из семи членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции шестеро были или задержаны, или силой вывезены из страны, или покинули ее под давлением властей. Марию Колесникову 7 сентября похитили в Минске, спустя сутки она была задержана на границе с Украиной. Она порвала свой паспорт, что помешало силой вывезти ее из страны.