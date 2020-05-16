"Маленький Шенген": в латвийские Валку и Лиепаю в субботу приехали сотни жителей Эстонии и Литвы

Полиция отметила, что сегодня в Валке, расположенной на границе с Эстонией, находилось примерно такое же количество эстонцев, как и до кризиса, вызванного распространением Covid-19. Жители Эстонии приехали в Валку для того, чтобы посетить магазины алкогольных напитков и стройматериалов.
Также полиция отметила, что в субботу Лиепаю посетило большое количество литовцев. А вот в Бауске, расположенной неподалеку от
Гренцтале, большого количества жителей соседней страны замечено не было.
Как сообщалось ранее, в пятницу между Латвией, Литвой и Эстонией были снова открыты границы для граждан и постоянных жителей этих стран. Жители, путешествующие в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны соблюдать 14-дневную изоляцию.
Однако путешественникам необходимо помнить о том, что в каждой из стран Балтии из-за распространения Covid-19 установлены определенные ограничения. Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония открыли друг для друга границы, это решение не влияет на ограничение на въезд для жителей Латвии в другие страны. На данный момент границу можно пересекать через Айнажи, Валку, Гренцтале, Руцаву и Медуми. С 18 мая границу можно будет пересечь также и через Мейтене.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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