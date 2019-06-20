Малайзия не согласна с выводами следственной группы по MH17

Власти Малайзии скептично относятся к результатам расследования Международной следственной группы (JIT), обвинившей в причастности к крушению самолета "Малайзийских аваиалиний", сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, трех граждан России и одного украинца. "Мы недовольны, поскольку с самого начала это было политическое мероприятие, посвященное тому, как обвинить Россию в неподобающем поведении", — заявил в четверг, 20 июня, премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

По его мнению, следственная группа не представила доказательств. "Пока никаких доказательств нет. Только домыслы", — подчеркнул премьер-министр.

Ранее МИД Малайзии опубликовал заявление, в котором утверждалось, что расследование катастрофы должно "базироваться на доказательствах и не быть политически мотивированным".

Четверо обвиняемых



Днем ранее JIT назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, несут ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга" Это три россиянина — бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.