Макрон выступает за новую динамику в отношениях с Россией

Президент Франции Эммманюэль Макрон выступает за то, чтобы придать отношениям Европы и России "новую динамику" . Об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник, 11 июня.

По словам Макрона, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия. Уже на этой неделе он собирается провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул французский лидер.

Отношения между РФ и ЕС будут зависеть от усилий Москвы

Говоря об аннексии полуострова Крым, он указал, что Европа не может вести себя так, как будто ничего не произошло, не замечая этот "военный жест" со стороны России.