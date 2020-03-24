24.03.2020, 20:22

"Люди умирают не только от коронавируса, а от любых болезней". Почему благополучная Испания оказалась в аду

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"Люди умирают не только от коронавируса, а от любых болезней". Почему благополучная Испания оказалась в аду
Foto: REUTERS, JUAN MEDINA

Работник IT-сферы Евгений Спруж уехал в Каталонию и весной 2020 года оказался свидетелем того, как пандемия коронавируса превращает жизнь испанцев в ад. Текст Евгения, размещенный в фэйсбуке, адресован в первую очередь жителям Латвии, однако он будет интересен и жителям Эстонии, поскольку наши страны принимают сходные меры по предотвращению эпидемии. С разрешения автора публикуем эту статью.

Для тех, кто по прежнему считает, что коронавирус это то, что достойно смешных мемасиков в интернете. Это очень серьезно.

В Латвии очень много людей, которые считают, что все то, что сейчас происходит, это способ запугать или отвлечь людей от внутренних проблем Латвийского государства. И многие не воспринимают проблему с должной серьезностью. Особенно молодое поколение. Я могу их понять, они не могли прочувствовать на своей шкуре последствия кризиса 2008 года, так как были ещё слишком молоды. Они не помнят голодных 90-х, когда многие родители кушали раз в два дня, чтобы прокормить своих детей (спасибо моей маме!).

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Но именно для этого я и решил написать обращение к жителям Латвии, чтобы они восприняли проблему всерьёз, так сказать из первых рук. Чего греха таить. Я тоже, как и моя семья и многие другие знакомые и друзья, относились к коронавирусу как к чему-то несерьёзному. Но, как говорится, пока петух жареный не клюнет…

Ещё полторы недели назад, 14 марта, мы сидели на пляже и обсуждали с друзьями наши планы, проблемы, видение будущего. Все поменялось за один день. Уже 15-го числа ввели тотальный карантин на всю Испанию. Это значит, что ты должен сидеть дома, выходить только по самым важным нуждам (магазин, банк, работа, выгул собаки). Все ещё казалось не очень страшным. Ни я, ни другие люди не понимали, к чему все это ведёт.

А сегодня мы живем в аду. Люди умирают не только от коронавируса, не только от того, что не могут получить вовремя медицинскую помощь. От любых болезней. Это кризис системы здравоохранения, и не только в Испании или Италии. Это мировой кризис, здравоохранения и экономический. Чтобы вы лучше себе представили масштаб катастрофы, я приведу числа. Если на весь Китай, с его населением более миллиарда человек, 80000 заражённых, то в Испании, с ее численностью населения 46 миллионов, уже 35 тысяч человек официально диагностированных. Это на порядок больше по отношению к общему числу населения страны. И это ужас.

Учитывая то, что в Испании официально проводят тест на коронавирус только тем, кому требуется срочная амбулаторная помощь, можно смело утверждать, что количество заражённых, как минимум, в 10 раз выше. Далее, чистые цифры. На момент написания статьи выздоровело 3300 человек, умерло 2300 человек. Это не банальный грипп. А с учетом того, что система здравоохранения перегружена, мы учитываем только количество людей, умеющих напрямую от вируса.

На практике умирают люди с обычной пневмонией, заражением крови, гриппом, любой другой инфекцией. Врачи просто не могут им помочь. Госпитали переполнены. Да и тысячи врачей уже заразились проклятым вирусом и вышли из строя.

Теперь о фактах. Я и моя семья живем в небольшом городе под Барселоной, Виланова-и-ла-Желтру. В субботу к нам приехал военный бронетранспортер (не грузовик, а именно бронетранспортер) забирать трупы. В нашем посёлке пара сотен квартир. Это к слову о том, что нас это не коснётся. Это коснется всех. Сегодня войска вошли в несколько домов престарелых. Они обнаружили множество трупов стариков, которые умерли без должного ухода. Мэр одного из испанских городов, опытный политик, был в истерике, лично облачился в костюм химической защиты и ухаживал за стариками в одном из домов престарелых. Он плакал. И мы вместе с ним.

Теперь о том, почему я думаю, что в Латвии не будет так плохо. Во-первых, надо отдать должное правительству - оно учло ошибки итальянцев и испанцев. В кои-то веки! И вовремя ввело основные правила дистанцирования и самоизоляции. Во-вторых, это слаборазвитый принимающий туризм. В-третьих, нам повезло, что пора отпусков (школьные каникулы), пришлись на карантинные меры Италии и Испании. Многие, в их числе и мои друзья, отменили отпуска или из перенесли. Но основное, это жизненные устои, те отличия, которые есть между нами и средиземноморским обществом. В Латвии очень низкая плотность населения. В той же Каталонии, где я живу, людей в 5 раз больше. При этом Каталония в 2 раза меньше Латвии. В Испании и Италии принято жить всей семьей (с родителями, бабушками и дедушками), а у нас молодежь в 21-22 года уже живет отдельно.
Именно это и вызвало такой уровень смертности - молодёжь не поняла опасности, отказалась оставаться дома, и позаражала пожилых людей. В Латвии это менее вероятно. Плюс отношение.

Когда в Италии уже был тотальный карантин, испанцы по всей стране праздновали карнавал при десятках тысяч итальянских туристов. Классическая Испанская disfruta la vida. Теперь за это расплачиваются тысячами умерших.

Кроме самого факта пандемии, ситуация усугубляется одним из самых масштабных экономических кризисов в современной истории. И это кризис уже страшнее кризиса 2008 года. Если в прошлый раз развитые экономики от него почти не пострадали, то сейчас крах начался именно с них. Средний и мелкий бизнес какое-то время ещё продержатся на государственных дотациях, но они уже теряют миллиарды. И это происходит повсеместно. Южная Америка закрыла весь импорт из ЕС. Это уже коллапс мировой экономики. Как пример, треть семей, которые отдавали детей в частные школы Испании, собираются забрать их оттуда, так как больше не могут оплачивать обучение. И это случилось за неделю. Всего за одну неделю.

Обращаюсь в первую очередь к молодёжи. Берегите своих мам, пап, бабушек, дедушек. Две или три недели дома вас не убьют. А 2-3 недели вне дома могут убить ваших родных. Вы поймёте насколько все страшно только тогда, когда, как в Италии, вам скажут, что вашу маму не будут спасать, так как ей 65, и ей не выделят места в больнице.

Если вы любите и цените своих родных, посидите 2-3 недели дома, вы не умрете от этого. Но спасёте чью-то жизнь. Жизнь ваших близких, иди близких ваших друзей. Или просто жизнь незнакомого вам человека. Оно того стоит, поверьте. Всем добра и здоровья из Испании!

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    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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