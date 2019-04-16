LVMH и семья Арно пожертвуют 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Отмечается, что группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.

Ранее сообщалось, что на экстренную помощь собору Парижской богоматери регион Иль-де-Франс выделит 10 миллионов евро. Кроме того, о намерении направить 100 миллионов евро на восстановление собора сообщил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных, газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщала о ликвидации открытого горения. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.