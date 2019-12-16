Лукавая климатология Юлии Латыниной. Почему сомневаться в глобальном потеплении глупо и опасно

О том, что долгосрочные прогнозы климатической динамики и последствий наблюдаемого глобального изменения климата не то же самое, что кликушеские предсказания конца света, даже как-то и говорить неудобно. Но придется. Поскольку Латынина ставит между ними знак равенства на том основании, что ни те, ни другие в действительности не сбываются.

Бывает, конечно, что климатические прогнозы не сбываются или сбываются не в те сроки. В конце концов, климат сложная система и всего предвидеть заранее невозможно. Поэтому, кстати, ученые частенько прибегают к сценарным прогнозам, пытаясь ”проиграть” (математически вычислить на моделях) возможное поведение климатической системы при тех или иных условиях. А что еще остается делать, если воспроизвести климатическую систему в лабораторных условиях не представляется возможным и если климат сам по себе штука чрезвычайно капризная и переменчивая? Однако из того, что не все прогнозы сбываются, а какие-то сценарии так и остаются гипотетическими и не реализуются на практике, вовсе не следует, что ученые гадают на кофейной гуще и морочат нам голову. Никакого знака равенства поэтому тут нет.

ka Pärnumaal on talv saabunud Foto: Ago Tammik

Но дело даже не в этом. Если присмотреться повнимательней, можно заметить, что Латынина говорит не о качестве климатических прогнозов как таковых, а о том, что в устах самых разных публичных персон и политиков климатические прогнозы часто звучат апокалиптически, но при этом далеко не всегда попадают в точку. Но это дает еще меньше оснований для обвинения климатологов в недобросовестности. Потому что в большинстве случаев это не вопрос качества моделей и прогнозов, а вопрос их интерпретации.

Как известно, все прогнозы, в том числе и климатические, характеризуются той или иной мерой неопределенности и носят вероятностный характер. Но политики и публичные персоны говорят на другом языке, которому чужда вероятностная лексика. К тому же они имеют обыкновение сгущать краски. Иначе они не были бы политиками и публичными персонами. В итоге при передаче прогноза на публику возникают искажения. Над этим можно позубоскалить, разумеется, но перечеркивать на этом основании сами климатические прогнозы как несостоятельные — явный перебор.

Альберт Гор поторопился, когда сказал, что Северный полюс освободится ото льда к конкретному году. Наверно, были на тот момент у климатологов основания полагать, что так может быть, но была, конечно, и оценка шанса (вероятности), что это произойдет, и шанс этот заведомо был не 100-процентный. Но политик Альберт Гор взял на себя риск утверждать, что так будет, и проиграл.

Следует ли из этого, что изначальный прогноз, гласивший, что Северный полюс может полностью освободиться ото льда к такому-то году с такой-то вероятностью при соблюдении ряда условий, был неверен? Нет, не следует. Из этого следует только, что сделанная Гором ставка не сыграла. Но это не первый и не единственный случай, когда политику Гору не повезло. Особенно ему не повезло в 2000 году, когда он не выиграл президентские выборы, набрав большинство голосов и находясь в шаге от победы.