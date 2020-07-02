Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране победили коронавирус. Слова белорусского лидера цитирует его пресс-служба, сообщает Meduza.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране победили коронавирус. Слова белорусского лидера цитирует его пресс-служба, сообщает Meduza.
”Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать: мы победили”, — сказал Лукашенко на вручении государственных наград накануне Дня независимости Белоруссии.
Он добавил, что во время пандемии страна продемонстрировала ”политическое здравомыслие и народную мудрость”.
О том, что Белоруссия победила коронавирус, Лукашенко уже упоминал во время выступления перед своими сторонниками несколько дней назад.
По данным на 1 июля, в Белоруссии выявили 62 424 случая коронавируса (+306 за сутки), 47 553 заразившихся выздоровели (+1499 за сутки), 398 умерли (+6 за сутки).
Белоруссия, в отличие от большинства стран Европы, не вводила жестких ограничений из-за коронавируса.
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