17.08.2020, 12:40

Лукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиями

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Лукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиями
Foto: EPA/NIKOLAI PETROV / POOL

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками МЗКТ.

Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", — заявил глава государства.

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