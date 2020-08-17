Лукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиями

Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", — заявил глава государства.