Лукашенко заявил о готовности к изменению подходов к интеграции с Россией

"Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", — сказал Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

По его словам, пересмотреть подходы к интеграции предложило российское руководство.

"Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать", — добавил глава белорусского государства.

Лукашенко особо подчеркнул, что Белоруссия "сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства".

"Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации", — отметил он.

Белорусский президент заявил, что союз возможен только в том случае, если будут обеспечены "равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования".

"Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", — добавил Лукашенко.

Глава государства отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией, но это же приводит к возникновению новых вопросов, которые необходимо решать.

"Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В других проблем практически не существует", — заключил Лукашенко.