Лукашенко заявил, что не будет прививаться от коронавируса

"Я отношусь к тем скептикам. Вот как человек — я уже министру [здравоохранения] сказал, он одобрил это, он же у нас старший — что я вакцинироваться, прививаться не буду", — сказал Лукашенко в пятницу в ходе посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, кадры были показаны в эфире телеканала ОНТ. По словам Лукашенко, в республике весной планируется привить от коронавирусной инфекции около 1,2 млн человек. "Может, и 2 млн — в зависимости от того, как люди пойдут на это", — отметил он.

Касаясь темы предстоящей вакцинации белорусов, политик также сказал, что главным ее принципом будет добровольность, при этом в республике будут использовать пять — шесть вакцин разных производителей, а ранее всего начнут прививать российской вакциной, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях.

Лукашенко в конце июля заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус. Посещая 15 декабря областную клиническую больницу в Могилеве, он выразил надежду, что эта "зараза второй раз не пристанет".

По данным Минздрава, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 181 тыс. случаев инфицирования, от последствий заражения инфекцией умерли 1 358 человек. 21 декабря Минздрав выдал регистрационное удостоверение российской вакцине "Спутник V", после чего она может быть допущена к медицинскому применению на территории республики.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что массовая вакцинация в республике начнется в январе.

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