Лукашенко заявил, что не будет президентом после принятия новой Конституции(3)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда в стране будет принята новая Конституция.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда в стране будет принята новая Конституция.
”Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите”, — приводит его слова агентство БелТА.
Он добавил, что не допустит, ”чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал”. ”Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут”, — сказал белорусской президент.
В ходе визита в одну из городских больниц Минска Лукашенко также заявил, что является сторонником новой Конституции не потому, что верит в демократию, а потому, что считает угрозой ситуацию, при которой руководить страной с нынешней редакцией основного закона будет другой человек. ”Незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда”, — сказал он.
Лукашенко объяснил, что у Белоруссии, Казахстана и России ”жесткая Конституция, где от решения президента зависит все”. ”Не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась”, — добавил президент.
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