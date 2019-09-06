Лукашенко заявил, что Илон Маск подарил ему Tesla. Тот ответил, что не делал этого

Лукашенко рассказал о подаренном ему автомобиле 2 сентября во время урока в средней школе №93 в Минске.
”У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, „слушай, он у вас на двухколесном ездит”. Есть самый любимый мотоцикл мой — наш, минский делает завод — хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно”, — рассказал школьникам Лукашенко.
Президент Белоруссии тестировал модель S P100D Tesla в 2017 году. Тогда автомобиль стоил 165 тысяч евро. ”Tesla — это чудо-автомобиль. Юркий, быстрый, скорость развивает приличную. Даже нет места, где его попробовать. Это на кольцевой дороге — под 250 км/час. Идет очень устойчиво”, — сказал после той поездки президент.
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