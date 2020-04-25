Лукашенко вывел 2,3 миллиона белорусов на субботник — умилостивить Бога, наславшего на мир коронавирус

В субботнике участвуют лично президент Александр Лукашенко, сотрудники госорганов, представители местных властей и простые граждане. В порядок приводят историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря готовят к летнему сезону. На опубликованных фото и видео видно, что участники мероприятия не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски.

Лукашенко занимался посадкой деревьев в национальном парке "Припятский" — одном из регионов, пострадавших при чернобыльской аварии. Президентская бригада высадила 8 тысяч саженцев сосны на площади в полтора гектара. Во время общения с журналистами Лукашенко отметил, что проведение республиканского субботника давно стало традицией в Беларуси и от нее отступать не будут.

"Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы паримся каждый день, — а зря — этого не заметили: я когда-то сказал, что Он [Господь] увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове [имеется в виду пандемия коронавируса]. Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", — сказал белорусский президент.

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