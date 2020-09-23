Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Об инаугурации заранее не сообщалось

В сообщении агентства говорится, что Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Церемония инаугурации заранее не анонсировалась.

По данным БелТА, на церемонию инаугурации приглашены несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Президентские выборы прошли в Белоруссии с 9 августа. С этого момента продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

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