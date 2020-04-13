Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса и не умрет!

”Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, — подчеркнул Лукашенко на совещании с главами Администрации президента, Совета безопасности, Совета Республики и Минздрава. — Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус”.

”Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше”, — резюмировал глава государства, сообщает telegram-канал Пул Первого.

”Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет”, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам официального лидера, в Беларуси уже найдены ”комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет”.

Также Лукашенко заявил сегодня, что людей ”не надо загонять в квартиры, запирать их там”.

По официальным данным на 13 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 2919, скончались 29 человек, сообщает сайт naviny.by.

В больницах находятся 2687 пациентов. У большей части заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!