28.07.2020, 19:30

Лукашенко утверждает, что бессимптомно перенес коронавирус "на ногах"


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Лукашенко утверждает, что бессимптомно перенес коронавирус "на ногах"
Nikolai Petro/BELTA/TASS

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что перенес на ногах коронавирус. Об этом он рассказал во вторник, 28 июля, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", — цитирует слова президента Беларуси государственное информагентство БелТА. По словам Лукашенко, заключение о том, что он бессимптомно перенес коронавирус, врачи сделали накануне.

"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", — отметил глава государства, добавив, что он таким образом "попал в золотой фонд Беларуси", перенеся вирус SARS-CoV-2.

В отличие от многих других стран мира, власти Беларуси не принимали комплексных мер в борьбе против коронавируса, таких как локдаун или соблюдение социальной дистанции. В стране зарегистрировано около 67 000 подтвержденных случаев инфицирования и 543 случая смерти.

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