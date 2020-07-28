Лукашенко утверждает, что бессимптомно перенес коронавирус "на ногах"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что перенес на ногах коронавирус. Об этом он рассказал во вторник, 28 июля, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", — цитирует слова президента Беларуси государственное информагентство БелТА. По словам Лукашенко, заключение о том, что он бессимптомно перенес коронавирус, врачи сделали накануне.
"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", — отметил глава государства, добавив, что он таким образом "попал в золотой фонд Беларуси", перенеся вирус SARS-CoV-2.
В отличие от многих других стран мира, власти Беларуси не принимали комплексных мер в борьбе против коронавируса, таких как локдаун или соблюдение социальной дистанции. В стране зарегистрировано около 67 000 подтвержденных случаев инфицирования и 543 случая смерти.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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