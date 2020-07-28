Лукашенко утверждает, что бессимптомно перенес коронавирус "на ногах"

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", — цитирует слова президента Беларуси государственное информагентство БелТА. По словам Лукашенко, заключение о том, что он бессимптомно перенес коронавирус, врачи сделали накануне.

"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", — отметил глава государства, добавив, что он таким образом "попал в золотой фонд Беларуси", перенеся вирус SARS-CoV-2.

В отличие от многих других стран мира, власти Беларуси не принимали комплексных мер в борьбе против коронавируса, таких как локдаун или соблюдение социальной дистанции. В стране зарегистрировано около 67 000 подтвержденных случаев инфицирования и 543 случая смерти.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!