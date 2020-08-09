"Лукашенко сядет в самолет и улетит": Цепкало о том, что будет после выборов

Валерий Цепкало — бывший дипломат и экс-глава белорусского Парка высоких технологий, один из основных оппонентов Александра Лукашенко в нынешней президентской избирательной кампании. Цепкало отказали в регистрации в качестве кандидата на пост президента, после этого он вынужден был уехать из Беларуси из-за угрозы ареста.

Его супруга осталась в Беларуси и продолжила работать в составе объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сам же Валерий Цепкало намерен вернуться в страну после выборов. В Киеве, куда он приехал для встречи с белорусской диаспорой, Цепкало побеседовал с корреспондентом DW о ситуации накануне выборов, о перспективе победы Светланы Тихановской, о будущем Беларуси и о том, что может быть с самим Лукашенко после выборов.

- Возможен ли в Беларуси внутренний переворот?

- Сложно говорить. Скажем так, Беларусь в 2020-м очень сильно напоминает ряд стран Латинской Америки 1970 года, когда там в огромном количестве стран доминировали лидеры, которые были похожи на Лукашенко. Они были такие же. Держали свой народ в нищете, продавали национальные богатства друзьям-бизнесменам. И часто это заканчивалось внутренним переворотом. Режим в Беларуси отчасти похож и на филиппинский, Маркеса. Он сбежал, когда на улицы Манилы вышли 100 тысяч человек. Сел на самолет и улетел…

- А Лукашенко тоже сядет на самолет и улетит?

- Я думаю, сядет и улетит. Потому как выхода у него нет. Могут помочь и военные, которые с ним общаются, дадут возможность сбежать.

- Что будет со Светланой Тихановской после выборов?

- Я очень надеюсь, что народ все-таки победит. Очень надеюсь, что мы добьемся освобождения политзаключенных, амнистии экономических заключенных, проведения честных свободных выборов. И мы будем учиться диалогу, взаимному уважению, слушать друг друга, учиться строить нормальную цивилизованную европейскую демократическую страну.

- Я так понимаю, есть вероятность того, что так не будет. И в эти выходные, и на следующей неделе в Беларуси могут произойти разные события…