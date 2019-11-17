17.11.2019, 11:50

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

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Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Foto: Asatur Yesayants, Sputnik

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА ”Новости”.

По словам главы государства, следующие президентские выборы пройдут летом 2020 года. Он пообещал, что будет в них участвовать, но отметил, что не будет держаться за кресло лидера ”синими пальцами”.

Он добавил, что жители Белоруссии должны сами свергнуть его кандидатуру

Лукашенко руководит Белоруссией с середины 1990-х годов и неизменно выигрывал выборы практически при полном отсутствии конкуренции. Это будут уже шестые для Лукашенко выборы.

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