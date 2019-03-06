Лукашенко снова хочет улучшить отношения с Западом

Очередной спор между Минском и Москвой возник в конце прошлого года, когда Россия отказалась компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра. В обмен на финансовую поддержку Москва потребовала от белорусских властей более тесной интеграции, пишет Reuters.

После нескольких встреч между Лукашенко и Владимиром Путиным стороны заявили, что будут продолжать консультации, не сообщив подробности переговоров.

На совещании во вторник Лукашенко, которого цитирует государственное агентство БелТА, сказал, что периодически Минску предлагаются неприемлемые условия, вроде перехода на российский рубль или включения в состав России.

"Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо", — сказал Лукашенко, не уточнив, кто из российских политиков предлагал "неприемлемые условия".



Лукашенко прежде оценивал белорусские потери от российского налогового маневра в 400 миллионов долларов в этом году и говорил, что отсутствие компенсации противоречит принципам союзного договора с Москвой.