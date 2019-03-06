Лукашенко снова хочет улучшить отношения с Западом

Белоруссия должна улучшать отношения с Западом, чтобы сбалансировать свою внешнюю политику на фоне нарастающих споров со своим традиционным союзником Россией, сказал белорусский президент Александр Лукашенко на специальном совещании с правительством.
Очередной спор между Минском и Москвой возник в конце прошлого года, когда Россия отказалась компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра. В обмен на финансовую поддержку Москва потребовала от белорусских властей более тесной интеграции, пишет Reuters.
После нескольких встреч между Лукашенко и Владимиром Путиным стороны заявили, что будут продолжать консультации, не сообщив подробности переговоров.
На совещании во вторник Лукашенко, которого цитирует государственное агентство БелТА, сказал, что периодически Минску предлагаются неприемлемые условия, вроде перехода на российский рубль или включения в состав России.
"Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо", — сказал Лукашенко, не уточнив, кто из российских политиков предлагал "неприемлемые условия".
Лукашенко прежде оценивал белорусские потери от российского налогового маневра в 400 миллионов долларов в этом году и говорил, что отсутствие компенсации противоречит принципам союзного договора с Москвой.
Лукашенко считает, что причина российского недовольства — улучшения отношений Белоруссии с Западом.
"Все это сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? — сказал Лукашенко. — Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками называют, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?".
Белоруссия улучшает отношения с Западом после российской аннексии Крыма, которая не была признана официальным Минском и начала конфликта на Донбассе, в котором белорусский президент выступал в роли посредника.
В ответ на освобождение политических заключенных ЕС и США отменили большинство санкций против Белоруссии. В понедельник белорусский МИД сообщил об отмене ограничений на количество американских дипломатов в Минске, которые были введены еще в 2008 году.
Во вторник Лукашенко сказал, что Белоруссия должна подписать базовое соглашение с Евросоюзом и наладить отношения с НАТО.
"Мы с ними должны разговаривать, мы не должны на них смотреть как на врагов", — сказал Лукашенко.