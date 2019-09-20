Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", — сказал Глаз.

Он отметил, что "это непростое решение" и что "президент Белоруссии принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан [Белоруссии] и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий". "Мы всегда выступали за облегчение межчеловеческих и деловых контактов", — отметил официальный представитель МИД. Он сказал, что данному шагу предшествовал "достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Евросоюзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, наиболее учитывающие интересы обеих сторон".

Глаз проинформировал, что сейчас белорусская сторона ожидает сигнала "от европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны". "После этого определим конкретную модальность подписания соглашений", — уточнил пресс-секретарь.

Он пояснил, что соглашения заключаются в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день. "После подписания соглашений для их вступления в силу необходимы будут ратификация Национальным собранием Республики Беларусь и одобрение Европарламентом. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать", — уточнил Глаз.