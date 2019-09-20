Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Он сообщил, что соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и уменьшение размера консульских сборов. "Будет обеспечено право граждан обращаться за визами как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения", — сказал пресс-секретарь. В проекте соглашения по визам, сообщил Глаз, "определено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран". "В проекте совместной декларации содержится обязательство Евросоюза об оказании нашей стране технической и финансовой помощи в его [соглашении об реадмиссии] реализации", — заявил представитель МИД.
По его словам, в Минске выражают уверенность в том, что соглашения с ЕС "сыграют позитивную роль в числе мер по упрощению взаимных поездок граждан, над чем постоянно работает белорусская сторона", а также послужат улучшению инвестиционной привлекательности Белоруссии, развитию въездного туризма.
История вопроса
Белоруссия и ЕС с ноября 2014 года провели несколько раундов консультаций по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. В середине мая нынешнего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что стороны практически достигли соглашения. По его словам, консультации могут завершиться в ближайшее время, до подорожания шенгенской визы (до февраля 2020 года).
Экс-глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин заявляла, что стороны могут подписать соглашения по визам и реадмиссии осенью нынешнего года.
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