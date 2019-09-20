Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии, которое будет опубликовано в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает ТАСС.
"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", — сказал Глаз.
Он отметил, что "это непростое решение" и что "президент Белоруссии принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан [Белоруссии] и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий". "Мы всегда выступали за облегчение межчеловеческих и деловых контактов", — отметил официальный представитель МИД. Он сказал, что данному шагу предшествовал "достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Евросоюзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, наиболее учитывающие интересы обеих сторон".
Глаз проинформировал, что сейчас белорусская сторона ожидает сигнала "от европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны". "После этого определим конкретную модальность подписания соглашений", — уточнил пресс-секретарь.
Он пояснил, что соглашения заключаются в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день. "После подписания соглашений для их вступления в силу необходимы будут ратификация Национальным собранием Республики Беларусь и одобрение Европарламентом. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать", — уточнил Глаз.
Он сообщил, что соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и уменьшение размера консульских сборов. "Будет обеспечено право граждан обращаться за визами как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения", — сказал пресс-секретарь. В проекте соглашения по визам, сообщил Глаз, "определено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран". "В проекте совместной декларации содержится обязательство Евросоюза об оказании нашей стране технической и финансовой помощи в его [соглашении об реадмиссии] реализации", — заявил представитель МИД.
По его словам, в Минске выражают уверенность в том, что соглашения с ЕС "сыграют позитивную роль в числе мер по упрощению взаимных поездок граждан, над чем постоянно работает белорусская сторона", а также послужат улучшению инвестиционной привлекательности Белоруссии, развитию въездного туризма.
История вопроса
Белоруссия и ЕС с ноября 2014 года провели несколько раундов консультаций по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. В середине мая нынешнего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что стороны практически достигли соглашения. По его словам, консультации могут завершиться в ближайшее время, до подорожания шенгенской визы (до февраля 2020 года).
Экс-глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин заявляла, что стороны могут подписать соглашения по визам и реадмиссии осенью нынешнего года.
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