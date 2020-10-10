Лукашенко провел в СИЗО встречу с задержанными оппозиционерами. Как отреагировала оппозиция?

"Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех", — информирует канал.

"Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", — говорится в сообщении. Канал цитирует лишь слова Лукашенко о том, что "Конституцию на улице не напишешь".

Судя по фото, размещенному телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.

Оппозиция ответила на встречу Лукашенко с арестованными в СИЗО

Своей встречей с арестованными оппозиционерами президент Белоруссии Александр Лукашенко признал существование политзаключенных, ”которых он раньше называл уголовниками”, заявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ее слова опубликовал Telegram-канал ее пресс-службы, сообщает РБК.

”Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно”, — прокомментировала встречу Тихановская.

Она подчеркнула, что диалог в тюремной камере ”не ведется” и предположила, что глава государства говорит о конституционной реформе ”только чтобы ослабить наш протест”.

”Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов”, — пообещала она.

В свою очередь член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал не верить словам и поступкам президента. ”Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают властям серьезные неудобства”, — написал он в Telegram.

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В Белоруссии два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.