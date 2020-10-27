Лукашенко: протестующие перешли "красную линию"

Совещание началось с задержкой, но Лукашенко отметил, что график пришлось сдвинуть из-за обсуждения реагирования органов власти на ситуацию в стране.

О забастовках

Лукашенко коснулся темы забастовок. ”В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться”, — считает он.

По мнению Лукашенко, если рабочие не хотят работать — то и не надо, но он уверен, что таких единицы.

”Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза”, — добавил Лукашенко.

Такую же схему он предложил и в отношении преподавателей, ”которые гадко ведут себя в вузах”, хотя опять же подчеркнул, что таких ”единицы”.

Он уверен, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7−8 этапов.

”Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит”, — заявил Лукашенко и призвал родителей ”убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно” (цитата по видео из телеграм-канала ”Пул Первого”).

О красных линиях

”Протестуны эти болтаются по улицам. В основном у Кухарева (мэра Минска. — Прим. ред.) в Минске. Но тем не менее мы констатировали факт, что эта масса, которая осталась, радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи”, — сказал он.

По его словам, ранее он приказал работать аккуратно, пока протестующие не перешли красную черту. Но последние несколько дней свидетельствуют, по мнению Лукашенко, что по многим направлениям эта красная линия пройдена.

”Как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, как говорят специалисты, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами”, — считает Лукашенко.