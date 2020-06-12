Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке призвал активнее использовать в стране местные виды топлива и реализовывать эту продукцию на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

”Мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть”, — заявил Лукашенко, обратив внимание, что ”торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами”.

”Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать”, — отметил белорусский лидер. Он считает, что опыт использования местных видов топлива нужно распространить на всю страну, так как ”гибнущей древесины [в Белоруссии] сегодня предостаточно”.

Президент также похвалил власти Витебской области за заводы по производству пеллетов (топливных гранул из торфа и древесных отходов), отметив большой спрос на эту продукцию на европейском рынке, и поручил правительству республики проработать вопрос, чтобы производители не конкурировали друг с другом. ”Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности”, — отметил он.

В апреле Лукашенко заявил, что в условиях лихорадки на нефтяном рынке и невозможности предсказать его конъюнктуру Белоруссия должна уделить большее внимание устойчивости экономики. Задачей страны он назвал снижение зависимости от ”нефтяных игр крупных держав”.

Тогда же он заявил о необходимости ”на непредвиденные случаи” создать в Белоруссии серьезный запас сырья, который позволит не нарушать работу отраслей. Лукашенко также поручил правительству и главам регионов проработать вопросы наращивания запасов нефти и нефтепродуктов и мощностей для их хранения.