Лукашенко признал, что он, возможно, "немного пересидел" на своем посту

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — сказал Лукашенко российским журналистам.

Как сообщила ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, белорусский президент дал интервью ей и коллегам — корреспонденту "Первого канала" Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову, а также главному редактору радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну. Мероприятие проходит во Дворце независимости в Минске.

Как написал в своем Telegram-канале Бабаян, в разговоре Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов после конституционной реформы. В то же время он заявил, что если уйдет, его сторонников "будут резать".

По словам Лукашенко, организаторам протестов "нужна не Беларусь, а Россия".

Другой участник интервью, журналист "России 1" Евгений Рожков отметил, что белорусского лидера спрашивали и про действия силовиков во время протестов.

"Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", — процитировал Рожков слова Лукашенко.