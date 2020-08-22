Лукашенко приказал привести в полную боевую готовность армию Беларуси

Лукашенко с сожалением констатировал: вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. "Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом. — Прим.). Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", — заявил Лукашенко.

Он в связи с этим отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Прежде чем принимать решение по внутриполитической ситуации в Гродно, Александр Лукашенко попросил доложить, какова обстановка и прогноз ее развития.