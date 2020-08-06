Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины по делу вагнеровцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками ЧВК Вагнер. Об этом глава государства сообщил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, пишет Obozrevatel со ссылкой на БЕЛТА.
Отметим, что днем ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, во время которого обсудили задержанных наемников.
Напомним, что в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев — много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
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