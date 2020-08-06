Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины по делу вагнеровцев

Отметим, что днем ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, во время которого обсудили задержанных наемников.

Напомним, что в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев — много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".