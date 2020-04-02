Лукашенко — президенту Литвы: своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов

"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", — сказал Лукашенко.

1 апреля Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Белоруссии о коронавирусе и что ситуация там значительно хуже.

"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", — сказал он.

По словам Лукашенко, на него лично и на Белоруссию в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. "Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония — сезонная болезнь очень сильная… Наверное, не было бы таких проблем", — отметил он.

Он отметил, что власть реагирует на коронавирус, но не забывает, "что вирусов у нас сейчас, как обычно, море".

Он считает, что людей нужно лечить и обезопасить, это должна делать система здравоохранения, а дело власти — закрывать учреждения и отменять мероприятия. По мнению президента, массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом.