Лукашенко — президенту Литвы: своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов

"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", — сказал Лукашенко.
1 апреля Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Белоруссии о коронавирусе и что ситуация там значительно хуже.
"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", — сказал он.
По словам Лукашенко, на него лично и на Белоруссию в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. "Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония — сезонная болезнь очень сильная… Наверное, не было бы таких проблем", — отметил он.
Он отметил, что власть реагирует на коронавирус, но не забывает, "что вирусов у нас сейчас, как обычно, море".
Он считает, что людей нужно лечить и обезопасить, это должна делать система здравоохранения, а дело власти — закрывать учреждения и отменять мероприятия. По мнению президента, массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом.
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Врач, который помог победить оспу, объясняет, что будет дальше
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Число бедных в Арабском мире достигло 101,4 млн человек