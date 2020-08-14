Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих протестующих

”Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз”, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

”Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком, тот же ОМОНовец 20-летний — чей-то ребенок, рядом живем уже второй год… И когда подло, это вот не по-мужски заезжают со спины и бьют этих ребят — милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид”, — продолжил президент. Он добавил, что не имеет претензий к действиям силовиков по отношению к протестующим.

Лукашенко в очередной раз заявил, что протесты в Минске и других городах страны были организованы из-за рубежа: ”Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы”. По его словам, в первых рядах идут люди с криминальным прошлым, во вторых — с ”приличным криминальным прошлым”, а затем — ”наши — где дети, где не совсем уже дети”.

Людей, участвующих в протестах, ”используют как пушечное мясо”, убежден белорусский лидер. ”Скажите, а как военному человеку действовать? <…> Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?”, — заявил он. Лукашенко считает, что нужно остановиться, ”взять голову в руки и успокоиться”, а также ”разобраться с теми, кто приехал сюда”.