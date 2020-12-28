Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания

В ходе сессии будут подведены итоги пятилетки. Кроме того, делегатам предстоит рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

"Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", — цитирует белорусского правителя государственное информагентство БелТА.

Всего в ходе собрания примут участие 2 700 человек.

ВНС могут передать ряд обязанностей президента

Лукашенко 8 декабря предложил передать ряд обязанностей главы государства ВНС и сделать его конституционным органом. "Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание", — заявил он.

Всебелорусское народное собрание впервые состоялось в октябре 1996 года — перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор подобные заседания проходят каждые пять лет.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Александр Лукашенко правит республикой свыше 26 лет. После президентских выборов 9 августа, по итогам которых ЦИК объявил о его победе с результатом более 80 процентов, в стране начались массовые акции протеста. Демонстрации и забастовки не утихают более четырех месяцев.

Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.