Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Президент считает, что жители Литвы, Польши и Украины должны «остановить своих безумных политиков» и не дать «развязаться войне».
Президент считает, что жители Литвы, Польши и Украины должны «остановить своих безумных политиков» и не дать «развязаться войне».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Его слова передает Tut.by.
”Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной”, — сказал Лукашенко, выступая на женском форуме ”За Беларусь” в ”Минск-Арене”.
Также белорусский президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами ”остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне”.
По словам президента, сегодня ”ситуация очень непростая”, в которой нельзя допустить ”горячую войну”. ”Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы”, — сказал Лукашенко. При этом президент отметил, что Белоруссия ”не встанет на колени, даже если останется в одиночку”.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
В Белоруссии уже более месяца идут протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК, с большим отрывом победил Лукашенко, однако оппозиция обвинила власть во фальсификациях и потребовала проведения новых выборов.
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