Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей. Глава МИД Литвы: это реакция неадекватного человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Его слова передает Tut.by.

”Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной”, — сказал Лукашенко, выступая на женском форуме ”За Беларусь” в ”Минск-Арене”.

Также белорусский президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами ”остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне”.

По словам президента, сегодня ”ситуация очень непростая”, в которой нельзя допустить ”горячую войну”. ”Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы”, — сказал Лукашенко. При этом президент отметил, что Белоруссия ”не встанет на колени, даже если останется в одиночку”.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

В Белоруссии уже более месяца идут протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК, с большим отрывом победил Лукашенко, однако оппозиция обвинила власть во фальсификациях и потребовала проведения новых выборов.

Глава МИД Литвы о поведении Лукашенко: это реакция на ситуацию неадекватного человека

Как сообщает ru.delfi.lt, заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ и укрепление их контроля — это неадекватная реакция, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще", — сказал LRT в пятницу утром министр.

Он предупредил, что экономика соседней страны находится "на грани банкротства", поэтому все подобные шаги надо делать взвешенно и ответственно, иначе они принесут вред самой Беларуси.