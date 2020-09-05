Лукашенко не понравилось "шатание" людей на улицах на фоне COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство несоблюдением социальной дистанции жителями страны на фоне эпидемии коронавируса.
"Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью (коронавирусом — ИФ). Это недопустимо", — заявил он в субботу на совещании в Минске, его цитирует агентство "БелТА".
При этом президент констатировал положительную динамику с ситуацией по коронавирусу в республике.
"Пока справляемся, — сказал он. — Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают".
"Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на бога грешить нечего, он нас пожалел, — заявил Лукашенко. — Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы".
На 5 сентября в Белоруссии зарегистрировано 72 663 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 178 случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 705 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
Волшебная содовая смесь для идеально чистой духовки
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Дома у свекрови всегда приятно пахнет. Она дала мне рецепт смеси