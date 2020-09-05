Лукашенко не понравилось "шатание" людей на улицах на фоне COVID-19

"Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью (коронавирусом — ИФ). Это недопустимо", — заявил он в субботу на совещании в Минске, его цитирует агентство "БелТА".

При этом президент констатировал положительную динамику с ситуацией по коронавирусу в республике.

"Пока справляемся, — сказал он. — Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают".

"Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на бога грешить нечего, он нас пожалел, — заявил Лукашенко. — Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы".

На 5 сентября в Белоруссии зарегистрировано 72 663 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 178 случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 705 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.