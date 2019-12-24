Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии. Но идущие на Москву танки Минск постарается остановить

Говоря о ситуации на Украине, Лукашенко заметил, что главной угрозой для России является не вступление страны в НАТО, а приход к власти в Киеве националистов. ”Самая большая угроза от Украины для России будет не НАТО, а если придут к власти и получат оружие, как вы их называете грубо, ”нацики”. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО. Я об Украине очень много думаю. Конечно, плохо будет, если Украина вступит в НАТО, это безопасности ни Белоруссии, ни России не добавит, но вот это будет хуже”, — сказал он.

”Лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, который был после распада Советского Союза. Не надо обвинять Петра Порошенко или Виктора Януковича: все президенты виноваты в том, что сложилась такая ситуация для Володи Зеленского”.

В декабре Лукашенко и Путин провели несколько раундов переговоров. Так, 7 декабря Лукашенко приезжал на переговоры с Путиным, чтобы, по словам белорусского президента, разобраться в вопросах дальнейшей интеграции Союзного государства. Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, на переговорах стороны достигли прогресса по ряду направлений, включая сельское хозяйство, связь, таможенные вопросы, а также регулирование нефтяного рынка. 20 декабря также прошли двусторонние переговоры на высшем уровне перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.