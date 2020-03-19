Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

”Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза”, — цитирует главу государства агентство ”БелТА”.

Лукашенко отметил, что, хотя Всемирная организация здравоохранения и объявила пандемию, для Белоруссии ”это не имеет никакого значения”, поскольку здесь и раньше внимательно относились к борьбе с разного рода инфекциями. Он отметил, что ”вирус поселился” почти во всех странах, но есть разница между Северной Африкой, где заразился один, и Италией, где погибли 475 человек.

Президент высказал мнение, что самая страшная эпидемия в мире — паника, и призвал бороться не только с COVID-19, но и с другими болезнями.

”В конце зимы — начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит”, — отметил Лукашенко и напомнил, что из-за заболеваний органов дыхания только за первые два месяца прошлого года в стране погибли 498, а в начале этого года — 328 человек.

17 марта, комментируя ситуацию с коронавирусом, Лукашенко предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку: ”Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт [ее выпивать], травить этот вирус. Но не на работе”.

Накануне белорусские власти сообщили, что число инфицированных коронавирусом нового типа в стране достигло 51. У большинства инфекция проходит бессимптомно, но ее наличие выявили тесты. Ни одного смертельного случая вследствие этой болезни в республике пока не зафиксировано.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!