Лукашенко "навластвовался" и собрался изменить конституцию Белоруссии

"Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", — заявил президент.

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда — хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю — нет. Я бы не хотел", — сказал Лукашенко в пятницу в своем ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.

По его мнению, Белоруссия уже прошла тот этап, когда стране была нужна "вот такая сильная (исполнительная — ИФ) власть, какая у нас есть". "Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти", — сказал он.

"Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны — тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства", — полагает президент.

"Что касается будущего главы государства — он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. (…) Он должен исполнять как глава государства, прежде всего, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей", — добавил Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что в разработке изменений в Конституцию буден привлечен широкий круг экспертов для того, чтобы это был "выверенный документ для обсуждения на уровне президента".