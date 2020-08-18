Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями "За безупречную службу"

Указ, содержащий 25 страниц и подписанный президентом республики 13 августа, опубликован на портале правовой информации.

Девятого августа в Беларуси состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.