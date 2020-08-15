Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз. Об этом глава РБ Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит", — отметил Лукашенко.
"И мы с ним (Владимиром Путиным. — Прим.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", — заявил Александр Лукашенко.
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