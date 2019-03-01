Лукашенко будет баллотироваться на очередной президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции.

"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", — сказал он.

По его словам, он будет выдвигаться кандидатом в президенты на новый срок для того, чтобы его потом "не обвинили в трусости и что он в трудную минуту сбежал". "Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать", — сказал Лукашенко.

По его словам, когда будут президентские выборы, и он выставит свою кандидатуру, то не будет вести "никакой агитации, пропаганды". "Мое дело — обеспечить равные условия для всех кандидатов", — отметил президент. Лукашенко также сказал, что не собирается передавать власть по наследству своим сыновьям. Лукашенко отметил, что в СМИ много рассуждают о том, что якобы он вместе с российским президентом рассуждает о том, чтобы объединить два государства и поделить должности.

"Я не первый срок в должности президента и наелся уже этого президентства, поэтому загубить страну во имя личных амбиций или чьих-то, я никогда на это не пойду. Это значит, что перечеркнуть все то, что ты делал более двух десятков лет", — сказал он.