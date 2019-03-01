Лукашенко будет баллотироваться на очередной президентский срок

Белорусский лидер также считает, что в стране необходимо принять новую конституцию, сообщает ТАСС.
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции.
"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", — сказал он.
По его словам, он будет выдвигаться кандидатом в президенты на новый срок для того, чтобы его потом "не обвинили в трусости и что он в трудную минуту сбежал". "Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать", — сказал Лукашенко.
По его словам, когда будут президентские выборы, и он выставит свою кандидатуру, то не будет вести "никакой агитации, пропаганды". "Мое дело — обеспечить равные условия для всех кандидатов", — отметил президент. Лукашенко также сказал, что не собирается передавать власть по наследству своим сыновьям. Лукашенко отметил, что в СМИ много рассуждают о том, что якобы он вместе с российским президентом рассуждает о том, чтобы объединить два государства и поделить должности.
"Я не первый срок в должности президента и наелся уже этого президентства, поэтому загубить страну во имя личных амбиций или чьих-то, я никогда на это не пойду. Это значит, что перечеркнуть все то, что ты делал более двух десятков лет", — сказал он.
Ранее председатель Центризибиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявляла, что выборы президента республики и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно и то же время, одну из кампаний целесообразней провести 1 декабря 2019 года. Скорее всего дата проведения выборов станет известна в апреле, когда президент выступит с посланием к парламенту.
Новая конституция
Белорусский лидер также считает, что в стране необходимо принять новую конституцию. "Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную", — отметил Лукашенко.
Также, предположил белорусский лидер, "может после серьезного анализа придется что-то предпринять по избирательной системе — вводить или не вводить нам пропорциональную систему, или остановиться на мажоритарной". "Опыт уже есть и у нашей России, и Казахстана, и других стран. Мы изучим этот опыт", — сказал Лукашенко.
"Я вам клянусь, что эта конституция не будет продавливаться, она не будет приниматься нахрапом. Все будет абсолютно честно, потому что самым заинтересованным человеком в том, чтобы потом было хорошо, буду я ", — подчеркнул Лукашенко.
Глава Белоруссии считает, что конституция должна соответствовать "тем реалиям, которые сложатся в нашем государстве".
Лукашенко сказал, что вопрос совершенствования конституции находится всегда у него "в поле зрения". "У любого думающего президента, если он решил закончить свою политическую карьеру — это наиважнейший вопрос", — заявил белорусский лидер. Отвечая на вопрос о временных рамках принятия новой конституции, Лукашенко сказал, что "это не пять лет". "Это будет гораздо меньше", — заявил президент Белоруссии.