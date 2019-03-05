”Лондонский пациент”: второго человека в истории избавили от ВИЧ

Пожелавший остаться неизвестным британец стал вторым в истории человеком, излечившимся от ВИЧ. Справиться с болезнью помогла пересадка костного мозга от донора, резистентного к вирусу. Об успехе врачи из Кембриджского университета рассказали в статье в журнале Nature.

Три года назад пациенту были пересажены стволовые клетки костного мозга от донора с редкой генетической мутацией, которая сделала его устойчивым к ВИЧ. 18 месяцев назад пациент отказался от антиретровирусной терапии.

И до сих пор выскочувствительные тесты на ВИЧ не выявляют в его крови никаких следов вируса.

”Мы ничего не обнаружили”, — отмечает профессор Равиндра Гупта, возглавивший команду исследователей. Тем не менее, он настаивает, что слишком рано говорить об излечении, и пока называет состояние пациента ремиссией.

С 1980-х годов СПИД унес жизни около 35 млн человек. Носителями ВИЧ сегодня являются 37 млн. Научные исследования позволили создать препараты, способные держать болезнь под контролем, но лекарства, которое избавит пациента от вируса раз и навсегда, пока нет.

В 1995 году американец Тимоти Рэй Браун во время учебы в Берлине узнал, что заражен ВИЧ. В 2007 году он прошел через трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток для лечения лейкемии. Из 60 подходящих доноров врачи выбрали носителя мутации, блокирующей прикрепление вирионов ВИЧ к клеткам, тем самым давая носителю устойчивость к вирусу. Примерно 10 % людей европейского происхождения имеют эту унаследованную мутацию, но она реже встречается в других местностях.