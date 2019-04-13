Лондонская полиция открыла огонь рядом с посольством Украины

По его словам, инцидент произошел около здания диппредставительства в Холланд-парк (Кенсингтон). Неизвестный направил свое транспортное средство в служебный автомобиль украинского посла.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, произвели несколько выстрелов по машине, которая представляла угрозу, водитель был задержан. Был ли он ранен, не сообщается. Среди представителей посольства пострадавших нет.

Как заметил собеседник издания, в последнее время ни одному из сотрудников дипмиссии не поступало никаких угроз.

Полиция оцепила район происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Скотланд-Ярде заявили, что инцидент не рассматривается как террористический. Также сообщается, что злоумышленник, 40-летний мужчина, был арестован.