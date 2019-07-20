Лондон пригрозил Ирану серьезными последствиями из-за удерживаемого танкера

"Мы продолжаем поддерживать контакт с нашими международными партнерами и планируем дальнейшие встречи в выходные дни", — добавила представитель правительства.
Шедший под британским флагом нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компания Stena Bulk, был задержан в пятницу Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по обвинению в нарушении международных правил судоходства. Второй танкер, о задержании которого сообщалось в тот же день, шедший под флагом Либерии Mesdar был вскоре отпущен Ираном и продолжил свой путь.
По информации компании-владельца танкера Stena Impero, установить связь с танкером пока не удалось и он больше не находится под контролем экипажа.
Задержанный Ираном танкер Stena Impero отбуксирован в порт Бендер-Аббас
Власти Ирана заявили, что танкер столкнулся с рыболовным судном и проигнорировал его сигнал бедствия. Stena Impero находится в Бендер-Аббасе. Экипаж останется на борту до окончания расследования.
Британский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный в Иране, отбуксирован в иранский порт Бендер-Аббас. Все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования, сообщил представитель портовых властей иранской провинции Хормозган в субботу, 20 июля. Ранее стало известно, что на борту корабля находятся трое россиян. В состав экипажа входят также граждане Латвии, Индии и Филиппин.
Представитель Ирана добавил, что шедший под британским флагом Stena Impero столкнулся с рыболовецким судном, а перед этим проигнорировал сигнал бедствия, который послали рыбаки.
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