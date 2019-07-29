Лондон категорически против нового переноса срока выхода из ЕС

В свою очередь, министр финансов Великобритании Сахид Джавид заявил в беседе с газетой Sunday Telegraph, что для того, чтобы Великобритания вышла из ЕС к 31 октября — с соглашением или без — понадобятся дополнительные денежные средства в большом объеме. По его словам, они пойдут, в частности, на информационные кампании по подготовке общественности и бизнеса к так называемому "жесткому "Брекзиту", то есть без достигнутого соглашения. Кроме того, надо будет нанять 500 новых пограничников и при необходимости подготовить инфраструктуру британских портов для возможных изменений в логистических процессах.

Джонсон сменил Мэй на посту премьера

Джонсон 23 июля был избран главой Консервативной партии Великобритании, автоматически став премьер-министром страны. Его предшественница Тереза Мэй покинула эти посты в связи с неразрешимыми разногласиями с парламентом по планам выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин три раза отклоняла соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Еврокомиссией.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.